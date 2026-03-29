Профессор Вольф: США и Европа находятся в отчаянии из-за угрозы поражения

США испытывают серьёзное давление на фоне риска неудачи в противостоянии с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Ричард Вольф высказал мнение, что США испытывают серьёзное давление на фоне риска неудачи в противостоянии с Ираном. По его оценке, американская сторона тяжело воспринимает возможность неблагоприятного исхода и демонстрирует признаки растущей напряжённости.

Он также провёл параллель с настроениями в европейских странах, где, по его словам, усиливается обеспокоенность развитием ситуации вокруг Украины. Эксперт считает, что реакция европейских политических кругов во многом продиктована страхом перед возможными последствиями и потерей позиций на международной арене.

Кроме того, Вольф предположил, что текущий курс может негативно сказаться на политическом будущем ряда европейских лидеров. По его мнению, в случае неблагоприятного развития событий это приведёт к серьёзным репутационным потерям и пересмотру роли Европы в глобальной политике.

Ранее политолог Александр Асафов заявил об отсутствии перспектив быстрой победы у участников американо-иранского конфликта.

