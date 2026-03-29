Журналист Боуз: Друзья Зеленского бегут, как крысы с тонущего корабля

«Коррумпированные “союзники” Зеленского разбегаются, как крысы с тонущего корабля», — написал он.
Так журналист прокомментировал отъезд из Украины в Испанию друга Зеленского Юрия Корявченкова. Тот работал актёром в студии «Квартал 95» и представляет партию «Слуга народа» в Верховной раде.
«Близкий друг “маленького диктатора” Юрий Корявченков (Юзик) выдвинулся в Испанию. Ещё один “хорошо откормленный” украинский герой», — добавил Боуз.
Напомним, депутат Корявченков, которого в политических кругах зовут Юзик, уехал из Киева в Испанию сразу на следующий день после допроса в НАБУ. Жена украинского парламентария приобрела квартиру в пригороде Барселоны за 150 тысяч долларов. По информации СМИ, она оформила кредит для этой покупки.
