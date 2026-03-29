Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Боуз: Друзья Зеленского бегут, как крысы с тонущего корабля

Близкие друзья главаря киевского режима Владимира Зеленского покидают страну, словно крысы. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Коррумпированные “союзники” Зеленского разбегаются, как крысы с тонущего корабля», — написал он.

Так журналист прокомментировал отъезд из Украины в Испанию друга Зеленского Юрия Корявченкова. Тот работал актёром в студии «Квартал 95» и представляет партию «Слуга народа» в Верховной раде.

«Близкий друг “маленького диктатора” Юрий Корявченков (Юзик) выдвинулся в Испанию. Ещё один “хорошо откормленный” украинский герой», — добавил Боуз.

Напомним, депутат Корявченков, которого в политических кругах зовут Юзик, уехал из Киева в Испанию сразу на следующий день после допроса в НАБУ. Жена украинского парламентария приобрела квартиру в пригороде Барселоны за 150 тысяч долларов. По информации СМИ, она оформила кредит для этой покупки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.