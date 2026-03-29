Во Франции рассказали об угрозе взрыва из-за ситуации на Ближнем Востоке

МВД Франции: попытка взрыва в Париже связана с ситуацией на Ближнем Востоке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что предотвращенная ранее попытка взрыва у отделения американского банка Bank of America в Париже может быть связана с конфликтом на Ближнем Востоке.

Радиостанция RTL в субботу сообщила, что полицейские предотвратили взрыв у отделения американского банка Bank of America в центре Парижа. Один из подозреваемых был задержан, второй сбежал и до сих пор разыскивается.

«Да, конечно… Я связываю это с действиями (неизвестных — ред.) в соседних государствах, которые были успешны и после которых следовали заявления от небольшой группы, которые касались конфликта (на Ближнем Востоке — ред.)», — заявил Нуньес в эфире телеканала BFMTV на вопрос ведущей о том, может ли в инциденте в Париже усматриваться связь с конфликтом.

В своем комментарии Нуньес провел связь инцидента в Париже с происшествиями в Нидерландах, Бельгии и Великобритании, не уточнив, какие именно события имел в виду. Он также упомянул акцию против американо-израильских ударов по Ирану у посольства США в норвежской столице Осло.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

