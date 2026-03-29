Президент Польши выступил с резкой критикой в адрес руководства ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на конференции консерваторов CPAC в Далласе, подверг критике политику Европейского союза.

По его словам, которые приводит радиостанция RMF FM, Евросоюз нуждается в срочных изменениях. Политик заявил, что действия бюрократов зачастую идут вразрез со здравым смыслом и вместо укрепления сообщества ослабляют его.

Особое недовольство польского лидера вызвали энергетическая и миграционная политика ЕС. Он подчеркнул, что энергетический курс реализуется слишком стремительно, без должного учета экономической и энергетической безопасности, а миграционная политика, по его мнению, не способна обеспечить защиту границ и сохранить социальную сплоченность.

Ранее сообщалось, что президент Польши подписал закон о декриминализации воевавших за Украину.

В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
