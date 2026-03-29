Президент Польши выступил с резкой критикой в адрес руководства ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на конференции консерваторов CPAC в Далласе, подверг критике политику Европейского союза.
По его словам, которые приводит радиостанция RMF FM, Евросоюз нуждается в срочных изменениях. Политик заявил, что действия бюрократов зачастую идут вразрез со здравым смыслом и вместо укрепления сообщества ослабляют его.
Особое недовольство польского лидера вызвали энергетическая и миграционная политика ЕС. Он подчеркнул, что энергетический курс реализуется слишком стремительно, без должного учета экономической и энергетической безопасности, а миграционная политика, по его мнению, не способна обеспечить защиту границ и сохранить социальную сплоченность.
