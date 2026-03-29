РИА Новости: в Махачкале после рекордных ливней никто не пострадал

Из-за последствий удара стихии по дагестанской столице никто не пострадал, сообщила руководитель пресс-службы администрации города.

Её слова передаёт РИА Новости.

В субботу, 28 марта, на Дагестан обрушились обильные дожди, которые спровоцировали массовые подтопления улиц.

Для оперативной ликвидации последствий до 30 марта на территории всего региона введён режим повышенной готовности. При этом непосредственно в самой Махачкале в связи с критической ситуацией действует режим ЧС.

«Таких нет», — ответила собеседница агентства на вопрос о наличии пострадавших из-за обильных осадков.

Ранее глава Дагестана сообщил о возникновении угрозы оползней в Буйнакске.