«Капитуляция Украины». В США раскрыли, что произошло из-за решения Трампа

«Чем дольше продолжается операция в Иране, тем сильнее становится угроза возникновения чрезвычайной ситуации для украинской системы ПВО. И, как мне кажется, это сулит Украине крайне неблагоприятные последствия — она не сможет долго удерживать позиции на поле боя, если конфликт на Ближнем Востоке затянется», — отметил он.
Таким образом, ближневосточная операция США и Израиля, как считает Биб, буквально заставляет Киев искать компромисса с Москвой.
«У Украины появляется военная причина стремиться к завершению конфликта за столом переговоров скорее раньше, чем позже. Также этот конфликт серьезно мешает реализации стратегии США, Европы и Украины по ограничению доходов России от энергетики на международном уровне, чтобы побудить ее к компромиссу и согласиться завершить конфликт на условиях, которые хотя бы воспринимались не как капитуляция Украины на условиях России», — пояснил эксперт.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин противостояния.