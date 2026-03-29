«Капитуляция Украины». В США раскрыли, что произошло из-за решения Трампа

Аналитик Биби: ситуация в Иране побуждает Киев к завершению конфликта с Москвой.

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Операция, которую президент США Дональд Трамп начал против Ирана, принуждает Украину к заключению мира с Россией, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

«Чем дольше продолжается операция в Иране, тем сильнее становится угроза возникновения чрезвычайной ситуации для украинской системы ПВО. И, как мне кажется, это сулит Украине крайне неблагоприятные последствия — она не сможет долго удерживать позиции на поле боя, если конфликт на Ближнем Востоке затянется», — отметил он.

Таким образом, ближневосточная операция США и Израиля, как считает Биб, буквально заставляет Киев искать компромисса с Москвой.

«У Украины появляется военная причина стремиться к завершению конфликта за столом переговоров скорее раньше, чем позже. Также этот конфликт серьезно мешает реализации стратегии США, Европы и Украины по ограничению доходов России от энергетики на международном уровне, чтобы побудить ее к компромиссу и согласиться завершить конфликт на условиях, которые хотя бы воспринимались не как капитуляция Украины на условиях России», — пояснил эксперт.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин противостояния.

