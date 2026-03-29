Украинские военкомы попытались мобилизовать американца. Сотрудники ТЦК избили иностранца. Инцидент попал на видео, которое быстро разлетелось по Сети. На избиение гражданина США отреагировал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на страничке в Х.
Глава РФПИ указал на жесткие подходы ТЦКшников к «вербовке» в ВСУ. На видео оператор на английском требует остановить это безумие. Он попросил сотрудников ТЦК уйти. Однако они продолжили избивать неместного мужчину.
«Подходы к вербовке в украинскую армию, не освещаемые традиционными СМИ: американец испробовал их на себе», — прокомментировал инцидент Кирилл Дмитриев.
Ранее ТЦКшники и сотрудники СБУ похитили монахов в Харьковской области. Они ворвались в мужской монастырь УПЦ и забрали двух мужчин.