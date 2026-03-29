Армия Ливана приступила к патрулированию улиц Бейрута перед Вербным воскресеньем

БЕЙРУТ, 29 марта. /ТАСС/. Механизированные патрули ливанской армии взяли под контроль основные площади и улицы в Бейруте перед отмечаемым 29 марта католической церковью Вербным воскресеньем.
«Мы начали реализовывать план обеспечения безопасности в Большом Бейруте после отдельных инцидентов в различных районах, которые угрожают эскалацией напряженности и могут привести к столкновениям на межконфессиональной почве», — заявил командующий вооруженными силами генерал Рудольф Хейкал, слова которого приводит армейская пресс-служба в X.
Генерал обратился к подчиненным, подчеркнув необходимость сохранять готовность к предотвращению любых нарушений правопорядка и попыток подорвать внутреннюю стабильность. По его словам, «армия без колебаний выполнит свой национальный долг».
Как сообщил новостной портал Naharnet, правительство республики 26 марта поручило армии и силам безопасности разместить патрули в столице в преддверие христианских праздников. По его информации, эти меры приняты также ввиду обострения разногласий между властями и шиитской организацией «Хезболлах» после решения ливанского МИД о высылке иранского посла.
Ранее министр по социальным делам республики Ханин ас-Саид призвала перемещенных лиц, находящихся в палатках на набережной и в парках Бейрута, направиться во временные центры размещения беженцев. В настоящий момент только 136 тыс. жителей южных районов, которые покинули свои дома из-за военных действий, заняли предоставленные им помещения в местных школах и на городском стадионе. По данным властей, 2−27 марта из зоны военных действий переместились 1 049 328 человек, они сосредоточились главным образом в Бейруте. Большинство беженцев принадлежит к шиитской общине.