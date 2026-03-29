КСИР потребовал от Вашингтона осудить удары по вузам Ирана

«Израиль и США вновь нанесли удар по иранским высшим учебным заведениям, разбомбив Научно-технический университет в Тегеране. Если администрация США не хочет, чтобы его университеты в регионе, кроме двух, были атакованы, ее представители должны осудить обстрелы иранских вузов до 12:00 по Тегерану 30 марта», — говорится в заявлении военных, распространенном агентством Tasnim. КСИР при этом подчеркнул, что два университета США на Ближнем Востоке будут им разрушены вне зависимости от действий Вашингтона «в качестве мести за разбомбленные иранские вузы», однако не указал, о каких именно учебных заведениях идет речь.