В МИД заявили об активизации охоты на россиян со стороны спецслужб США

Ранее в Кремле заявили, что контакты между парламентариями России и США могут сыграть важную роль в восстановлении двустороннего диалога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что такое общение особенно важно, потому что это направление отношений между двумя странами долгое время оставалось полностью замороженным.