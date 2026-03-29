Иран назвал американские и израильские вузы законной целью для ударов

«После американо-израильского удара по тегеранскому университету науки и технологий иранский КСИР предупреждает, что все американские и израильские университеты в этом регионе являются легитимными целями», — говорится в сообщении в его Telegram.
Операция США и Израиля против Исламской Республики Иран длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
В пятницу источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов усилить атаки.