Иран назвал американские и израильские вузы законной целью для ударов

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана назвал израильские и американские вузы на Ближнем Востоке легитимной целью для ударов после атаки на университет в Тегеране, передает телеканал Press TV.

Источник: Reuters

«После американо-израильского удара по тегеранскому университету науки и технологий иранский КСИР предупреждает, что все американские и израильские университеты в этом регионе являются легитимными целями», — говорится в сообщении в его Telegram.

Операция США и Израиля против Исламской Республики Иран длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.

В пятницу источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов усилить атаки.

