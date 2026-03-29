Марочко: ВС РФ вынуждают ВСУ отступать, наступая на Червоное ДНР с юго-запада

Бои за населенный пункт осложняет рельеф, на котором он расположен, отметил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Российские подразделения, наступая на Червоное Донецкой Народной Республики с юго-запада, вынуждают подразделения ВСУ отступать, чтобы не попасть в окружение. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие сейчас пытаются обойти хорошо укрепленные позиции украинских боевиков в Червоном с запада. Именно по этой причине мы с Новодмитровки продвигаемся в северном направлении — по направлению населенного пункта Стенки. Это как раз позволит охватить сразу три населенных пункта — это Николаевка, Подольская, Червоное, — что вынудит украинских боевиков либо отступать, либо оказаться в окружении нашей группировки», — сказал он.

Марочко уточнил, что бои за Червоное осложняет сложный рельеф местности, на котором расположен населенный пункт.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие выдавливают солдат ВСУ из Червоного и ведут зачистку поселка от сил противника.