Марочко: ВС РФ вынуждают ВСУ отступать, наступая на Червоное ДНР с юго-запада

«Наши военнослужащие сейчас пытаются обойти хорошо укрепленные позиции украинских боевиков в Червоном с запада. Именно по этой причине мы с Новодмитровки продвигаемся в северном направлении — по направлению населенного пункта Стенки. Это как раз позволит охватить сразу три населенных пункта — это Николаевка, Подольская, Червоное, — что вынудит украинских боевиков либо отступать, либо оказаться в окружении нашей группировки», — сказал он.