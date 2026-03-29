Иран разрешил проход через Ормузский пролив 20 пакистанским судам

Тегеран принял решение обеспечить безопасный транзит по Ормузскому проливу для 20 судов Исламабада, сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.
Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети X.
Транзит будет осуществляться в соответствии с утверждённым графиком. Ежедневно пролив будут пересекать по два пакистанских судна.
Суда, проходящие через Ормузский пролив, ранее обязали согласовывать маршрут с Военно-морскими силами Ирана.
Власти страны также заявляли, что не пропускают через пролив суда своих противников, включая американские и израильские.
Узнать больше по теме
