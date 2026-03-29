Иран разрешил проход через Ормузский пролив 20 пакистанским судам

Тегеран принял решение обеспечить безопасный транзит по Ормузскому проливу для 20 судов Исламабада, сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети X.

Транзит будет осуществляться в соответствии с утверждённым графиком. Ежедневно пролив будут пересекать по два пакистанских судна.

«Это позитивный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Он является предвестником мира и поможет установить стабильность в регионе», — подчеркнул глава МИД.

Суда, проходящие через Ормузский пролив, ранее обязали согласовывать маршрут с Военно-морскими силами Ирана.

Власти страны также заявляли, что не пропускают через пролив суда своих противников, включая американские и израильские.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше