В Британии рассказали о «чудовищных» последствиях войны на Ближнем Востоке

По словам Абдолрезы Аббасяна, ранее возглавлявшего сырьевой отдел Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, даже при немедленном открытии Ормузского пролива последствия будут серьезными. Однако если конфликт затянется на месяц и более, мир ожидает кризис беспрецедентных масштабов.