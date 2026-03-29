ТАСС: вылетевший из Бухареста самолет ВВС США повернул обратно

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вылетевший из Бухареста американский транспортный самолет-топливозаправщик возвращается обратно из-за возможной аварийной ситуации на борту. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.
«Самолет Boeing KC-135R Stratotanker, принадлежащий ВВС США, вылетел из аэропорта Бухареста около часа назад, находясь в воздушном пространстве Греции, он резко развернулся и полетел в обратном направлении, передав при этом сигнал о возможной аварийной ситуации», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, с чем именно связана вероятная нештатная ситуация на борту и куда следовал самолет, однако заметил, что сейчас борт находится уже вблизи Бухареста.
По информации собеседника агентства, свой первый полет этот самолет совершил около 65 лет назад.
Данные о том, что американский Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал бедствия, подтверждаются также и онлайн-системами мониторинга мирового авиатрафика. Они зафиксировали подачу экипажем кода «7700», говорящего об аварийной ситуации на борту.
Вечером 27 марта транспортный самолет, принадлежащий ВВС США, совершил аварийную посадку в Турции после вылета с аэродрома на греческом острове Кос. Собеседник агентства в авиадиспетчерских кругах тогда пояснял ТАСС, что возраст самолета составляет около 20 лет.