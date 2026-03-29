ТАСС: вылетевший из Бухареста самолет ВВС США повернул обратно

«Самолет Boeing KC-135R Stratotanker, принадлежащий ВВС США, вылетел из аэропорта Бухареста около часа назад, находясь в воздушном пространстве Греции, он резко развернулся и полетел в обратном направлении, передав при этом сигнал о возможной аварийной ситуации», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, с чем именно связана вероятная нештатная ситуация на борту и куда следовал самолет, однако заметил, что сейчас борт находится уже вблизи Бухареста.