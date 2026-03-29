КСИР назвал университеты США и Израиля на Ближнем Востоке легитимной целью

Об этом сообщает телеканал Press TV.
Как следует из публикации, решение КСИР стало прямой реакцией на нападение на Научно-технический университет Ирана.
В Иране подчеркнули, что любые университеты США и Израиля в регионе рассматриваются военными как легитимные цели.
«(КСИР. — RT) призывает сотрудников, студентов и жителей близлежащих домов держаться на расстоянии не менее 1 км», — написали журналисты.
Ранее сообщалось, что атака Израиля и США на Иран привела к гибели главы исследовательского центра при Министерстве обороны исламской республики Али Фуладванда.