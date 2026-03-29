Советник главы офиса Зеленского Лещенко: Киев не примет «ультиматум» США

Киев не примет ультиматум по выводу войск из Донбасса, якобы выдвинутый Соединёнными Штатами. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
По его словам, которые приводит украинское агентство УНИАН, Киев намерен в 2026 году обеспечить свои потребности в БПЛА и артиллерии.
«Нужно понимать, в каком состоянии находятся украинская оборонная промышленность и в конечном счёте украинское достоинство», — сказал Лещенко.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что информация о якобы выдвинутом Вашингтоном ультиматуме не соответствует действительности.