Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Польши призвал расформировать Евросоюз

Навроцкий в ходе выступления в США высказался о необходимости реформирования Европейского союза.

Источник: Аргументы и факты

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе выступления в США высказался о необходимости реформирования Европейского союза. Он подчеркнул, что после двух десятилетий членства ЕС нуждается в исправлении, поскольку текущие решения бюрократии подрывают силу и устойчивость объединения.

Навроцкий отметил, что политика ЕС порой противоречит здравому смыслу и вместо укрепления Европы ослабляет её позиции на международной арене. По его словам, это проявляется в подходах, которые игнорируют реальные последствия для стран-членов.

Особое внимание президент Польши уделил критике энергетической и миграционной политики Союза. Он подчеркнул, что быстрые изменения в энергетическом секторе не учитывают экономическую и энергетическую безопасность, а миграционные решения недостаточно защищают границы и социальную сплочённость стран Европы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выход страны из Европейского союза стал реальной угрозой. По его словам, за «Polexit» выступают ультраправое объединение «Конфедерация», партия «Конфедерация польской короны» и большинство членов оппозиционной «Право и справедливость».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше