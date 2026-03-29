Президент Польши призвал расформировать Евросоюз

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе выступления в США высказался о необходимости реформирования Европейского союза. Он подчеркнул, что после двух десятилетий членства ЕС нуждается в исправлении, поскольку текущие решения бюрократии подрывают силу и устойчивость объединения.
Навроцкий отметил, что политика ЕС порой противоречит здравому смыслу и вместо укрепления Европы ослабляет её позиции на международной арене. По его словам, это проявляется в подходах, которые игнорируют реальные последствия для стран-членов.
Особое внимание президент Польши уделил критике энергетической и миграционной политики Союза. Он подчеркнул, что быстрые изменения в энергетическом секторе не учитывают экономическую и энергетическую безопасность, а миграционные решения недостаточно защищают границы и социальную сплочённость стран Европы.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выход страны из Европейского союза стал реальной угрозой. По его словам, за «Polexit» выступают ультраправое объединение «Конфедерация», партия «Конфедерация польской короны» и большинство членов оппозиционной «Право и справедливость».