Песков: Путину доложат о визите российских депутатов в США

В Вашингтоне состоялись встречи между российскими депутатами и американскими конгрессменами. Вечером 28 марта парламентарии вылетели обратно в РФ. Президенту России Владимиру Путину передадут полную информацию о прошедших встречах. Так сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.
Он подчеркнул, что российского лидера оповестят обо всех «имевших место» контактах. В том числе, парламентарии проводили закрытые встречи с конгрессменами.
«Безусловно, президенту будет предоставлена вся информация о тех контактах, которые имели место», — рассказал Дмитрий Песков.
Как сообщил депутат Госдумы Вячеслав Никонов, группа по связям с Конгрессом США вновь заработала. По его словам, американские политики могут нанести ответный визит. Точные сроки пока не установлены.