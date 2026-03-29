Песков: Путину доложат о визите российских депутатов в США

В Вашингтоне состоялись встречи между российскими депутатами и американскими конгрессменами. Вечером 28 марта парламентарии вылетели обратно в РФ. Президенту России Владимиру Путину передадут полную информацию о прошедших встречах. Так сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.