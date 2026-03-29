Песков: Путину доложат о визите российских депутатов в США

Песков сообщил, что Путину передадут полную информацию о контактах депутатов ГД и конгрессменов США.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне состоялись встречи между российскими депутатами и американскими конгрессменами. Вечером 28 марта парламентарии вылетели обратно в РФ. Президенту России Владимиру Путину передадут полную информацию о прошедших встречах. Так сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в диалоге с ТАСС.

Он подчеркнул, что российского лидера оповестят обо всех «имевших место» контактах. В том числе, парламентарии проводили закрытые встречи с конгрессменами.

«Безусловно, президенту будет предоставлена вся информация о тех контактах, которые имели место», — рассказал Дмитрий Песков.

Как сообщил депутат Госдумы Вячеслав Никонов, группа по связям с Конгрессом США вновь заработала. По его словам, американские политики могут нанести ответный визит. Точные сроки пока не установлены.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше