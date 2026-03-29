Ливия призывает международные организации расследовать атаку на газовоз

Профильные международные организации должны провести расследование атаки на российский газовоз у берегов Ливии, заявил советник по вопросам национальной безопасности Высшего государственного совета страны Адель Абделькафи.
Его слова приводит РИА Новости.
3 марта Министерство транспорта России заявило об атаке украинских безэкипажных катеров на судно «Арктик Метагаз» в Средиземном море.
В Ливии подчеркнули, что для защиты судоходства, территории страны и её граждан к расследованию инцидента необходимо привлечь прибрежные государства и опытные структуры.
«Этот вопрос (атака на судно “Арктик Метагаз”. — RT) требует внимания профильных международных органов или организаций», — констатировал Абделькафи.
Потерпевшими признаны все члены экипажа и представители организаций — собственников груза и судна. Весь экипаж спасён, второй помощник капитана и матрос проходят лечение.
Морская коллегия России призвала агрессора возместить ущерб от атаки на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.
СК России возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.