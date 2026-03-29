Фицо пригрозил заблокировать санкции против РФ и кредит Украине из-за «Дружбы»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России, увязав позицию Братиславы с ситуацией вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Он проходит через территорию Украины и сейчас закрыт, как утверждает Киев, на ремонт после повреждения в ходе боевых действий. Братислава называет причины затянувшейся остановки «Дружбы» надуманными и считает, что дело в политике и ее пророссийской позиции. По словам Фицо, он не поддержит новые ограничения против России и кредит Украине, если интересы Словакии не будут учтены при решении энергетического спора.
Роберт Фицо в видеообращении в Facebook заявил, что Словакия не поддержит новый санкционный пакет против России, если Еврокомиссия будет «отдавать предпочтение Украине» в ущерб интересам стран Евросоюза.
«Если Еврокомиссия будет ставить Украину выше Словакии, ей придется забыть о поддержке 20-го пакета санкций против Российской Федерации или о нашей готовности содействовать быстрому вступлению Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований», — заявил премьер Словакии.
Причина конфликта: остановка «Дружбы».
Поводом для громкого заявления стал спор вокруг поставок российской нефти через территорию Украины по трубопроводу «Дружба». Как отметил Фицо, «уже два месяца через нефтепровод к нам не поступает российская нефть».
Поставки в Словакию и Венгрию были прекращены 27 января. В середине февраля словацкие власти объявили кризисную ситуацию из-за нехватки нефти.
~Украина объясняет остановку техническими причинами после повреждения нефтепровода в ходе боевых действий против России~. При этом, по словам словацкого премьера, доступ к месту предполагаемого повреждения до сих пор не предоставлен.
«Украинский президент остановил поток нефти, объяснив это повреждением нефтепровода, но до сих пор никого к месту предполагаемого повреждения не допустили», — заявил Фицо.
«Побеждают ненависть и одержимость Россией».
Фицо подчеркнул, что ситуация затрагивает не только Словакию и Венгрию, но и весь регион Центральной Европы. По его словам, если бы поставки нефти по «Дружбе» продолжались, то в регионе не возникла сложная ситуация с бензином, цены на который растут на фоне ближневосточного кризиса.
«У нас не было бы никаких проблем с высокими ценами на топливо, но снова получается так, что побеждают ненависть и одержимость Россией», — заявил Фицо.
«Мы скорее сами себе навредим, будем себя наказывать, заставим людей платить больше за бензин и дизель и подвергнем их дефициту этих ресурсов, чем будем получать газ и нефть из России», — добавил премьер.
Он «совершенно не сомневается», что Еврокомиссия преследует и политические цели — «это означает ослабление действующей правительственной коалиции, которая позволяет себе иметь свою позицию». Еврокомиссия, по словам Фицо, «была бы значительно более довольна», если бы в Словакии было правительство, составленное либеральной оппозицией.
Заявление Фицо прозвучало на фоне существующих разногласий внутри Евросоюза. 23 февраля Венгрия наложила вето на решения по 20-му пакету антироссийских санкций и выделению кредита Украине в размере €90 млрд. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не поддержит решения, выгодные Киеву, до возобновления поставок нефти по «Дружбе».
В середине марта Фицо заявлял, что Евросоюз не должен ставить интересы Украины выше интересов государств-членов союза, таких как Словакия или Венгрия. Он также выражал недовольство, что Еврокомиссия не представила предложений по снижению цен на электроэнергию, несмотря на неоднократные просьбы глав государств и правительств ЕС.