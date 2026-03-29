Фицо пригрозил заблокировать санкции против РФ и кредит Украине из-за «Дружбы»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России, увязав позицию Братиславы с ситуацией вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Он проходит через территорию Украины и сейчас закрыт, как утверждает Киев, на ремонт после повреждения в ходе боевых действий. Братислава называет причины затянувшейся остановки «Дружбы» надуманными и считает, что дело в политике и ее пророссийской позиции. По словам Фицо, он не поддержит новые ограничения против России и кредит Украине, если интересы Словакии не будут учтены при решении энергетического спора.