Спасатели рассказали россиянам, как спастись при пожаре

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Человек во время сна не чувствует запаха дыма, выжить при возгорании в жилище поможет автономный дымовой пожарный извещатель, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».
Ранее МЧС России сообщало, что человеку при пожаре достаточно пяти-семи вдохов угарного газа, чтобы потерять сознание. Чтобы спастись при пожаре, необходимо установить в квартире пожарный извещатель, который среагирует на дым и подаст громкий звуковой сигнал.
«Во сне человек не чувствует запаха дыма», — сказал собеседник агентства.
Пожар может случиться в каждом доме по многих причинам, в том числе из-за перегруженного сетевого фильтра или неисправного электроприбора.
«Вовремя проснуться поможет резкий сигнал дымового пожарного извещателя. Установите такой прибор в каждой комнате. Это простая коробочка, которая дарит самое ценное — время на спасение», — подчеркнул представитель ведомства.