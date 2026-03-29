Марочко: ВС РФ выдавливают ВСУ из Дибровы

ЛУГАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Российские бойцы начали выдавливать подразделения ВСУ из Дибровы под Красным Лиманом (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, армия РФ на севере от Красного Лимана на неделе достигла успехов, действуя у Яровой, Дробышево и Ставках.
«Также хочу отметить, что мы начали поддавливать украинских боевиков с Дибровы, то есть здесь тоже есть позитивные результаты. В целом могу сказать, что наша группировка довольно-таки эффективно действовала на данном направлении за эту неделю», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что за минувшие выходные силы РФ расширили зону контроля на участке Диброва — Озерное под Красным Лиманом и заняли более выгодные позиции. По его словам, подразделения ВСУ вынужденно отступают на третью линию обороны у Дибровы.