Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ выдавливают ВСУ из Дибровы

Военный эксперт отметил, что российская армия на севере от Красного Лимана на этой неделе достигла успехов.

ЛУГАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Российские бойцы начали выдавливать подразделения ВСУ из Дибровы под Красным Лиманом (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, армия РФ на севере от Красного Лимана на неделе достигла успехов, действуя у Яровой, Дробышево и Ставках.

«Также хочу отметить, что мы начали поддавливать украинских боевиков с Дибровы, то есть здесь тоже есть позитивные результаты. В целом могу сказать, что наша группировка довольно-таки эффективно действовала на данном направлении за эту неделю», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что за минувшие выходные силы РФ расширили зону контроля на участке Диброва — Озерное под Красным Лиманом и заняли более выгодные позиции. По его словам, подразделения ВСУ вынужденно отступают на третью линию обороны у Дибровы.