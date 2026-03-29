Онищенко сообщил о способности женщин родить неограниченное число детей

Женщины способны рожать неограниченное количество раз. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Вместе с тем он отметил в беседе с РИА Новости, что многое зависит от состояния здоровья женщины и финансовых возможностей семьи.

«Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15−45 лет — сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живёт», — сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство здравоохранения России определило репродуктивный возраст мужчин в диапазоне от 18 до 49 лет.