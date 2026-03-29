В Самарской области ввели план «Ковёр» и закрыли воздушное пространство

На территории Самарской области ввели план «Ковёр», сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«В Самарской области в связи с угрозой подлёта БПЛА введён режим “Ковёр”. Временно закрыто воздушное пространство», — написал Федорищев на платформе MAX.
Экстренные меры и ограничения на полёты были приняты профильными ведомствами из-за риска атаки БПЛА.
Ранее воздушное пространство над территорией Пензенской области временно закрыли для обеспечения безопасности граждан.
Российские средства ПВО за девять часов уничтожили 26 украинских беспилотников над территорией России.
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ.