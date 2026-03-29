Песков: Путин получит полную информацию о визите российских депутатов в США

Российские парламентарии, прибывшие в США с официальным визитом, передадут президенту России Владимиру Путину полную информацию о проведённых встречах и переговорах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Депутаты Госдумы провели контакты с членами Конгресса, а также участвовали в обсуждениях и консультациях с аналитическими кругами и экспертами.
В рамках визита у парламентариев также была запланирована встреча с представителями Совета национальной безопасности США, где обсуждались актуальные вопросы двусторонних и международных отношений.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что визит делегации Госдумы в США является историческим.