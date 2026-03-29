BZ: Украине придётся уступить территории при любом сценарии

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву не удастся вернуть контроль над территориями, которые вышли из-под его влияния. Вернуться к границам 1991 года тоже не получится. Он назвал единственный возможный сценарий завершения противостояния — «остановку активной фазы» боевых действий вдоль нынешней линии фронта.