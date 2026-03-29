Иран объявил вузы США и Израиля легитимными целями

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что после удара, нанесенного силами США и Израиля по Тегеранскому университету науки и технологий, все американские и израильские высшие учебные заведения в регионе будут рассматриваться как законные объекты для нанесения ответных ударов. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление, опубликованное в Telegram-канале КСИР.
«После американо-израильского удара по тегеранскому университету науки и технологий иранский КСИР предупреждает, что все американские и израильские университеты в этом регионе являются легитимными целями», — говорится в сообщении.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
