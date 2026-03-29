Иран объявил вузы США и Израиля легитимными целями

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что после удара, нанесенного силами США и Израиля по Тегеранскому университету науки и технологий, все американские и израильские высшие учебные заведения в регионе будут рассматриваться как законные объекты для нанесения ответных ударов. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление, опубликованное в Telegram-канале КСИР.