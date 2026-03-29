Спецслужбы Соединенных Штатов в последнее время активизировали охоту за россиянами по всему миру. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
26 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты Америки выражают заинтересованность в приобретении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Ранее глава российского МИД заявил, что США стремятся к мировому доминированию, одновременно пытаясь вытеснить РФ с европейских энергетических рынков. Он напомнил, что ранее Штаты добивались отказа Европы от газа через трубопроводы проекта «Северный поток», что, по его мнению, привело к «унижению» ФРГ.