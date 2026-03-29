Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле считают крайне важными попытки вывести отношения с США из низшей точки

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Отношения России и США в последние годы опустились до низшей точки в истории, и сейчас важны даже первые, робкие попытки их восстановить. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит российских парламентариев в США и состоявшиеся там контакты.

Источник: РИА "Новости"

«Наши отношения, как известно, во всех областях опустились до, наверное, низшей точки в истории. То есть они фактически остановились. И поэтому такие первые попытки, пусть они робкие, провести контакты по линии наших парламентариев — их значение трудно переоценить. Это действительно очень важно», — сказал представитель Кремля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше