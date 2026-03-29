«Наши отношения, как известно, во всех областях опустились до, наверное, низшей точки в истории. То есть они фактически остановились. И поэтому такие первые попытки, пусть они робкие, провести контакты по линии наших парламентариев — их значение трудно переоценить. Это действительно очень важно», — сказал представитель Кремля.
В Кремле считают крайне важными попытки вывести отношения с США из низшей точки
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Отношения России и США в последние годы опустились до низшей точки в истории, и сейчас важны даже первые, робкие попытки их восстановить. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит российских парламентариев в США и состоявшиеся там контакты.