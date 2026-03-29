РФ и США предпринимают попытки восстановить отношения: Песков прокомментировал контакты делегаций в Вашингтоне

Песков: важны даже робкие попытки восстановления отношений России и США.

Источник: Комсомольская правда

Российские депутаты в четверг прибыли в Вашингтон с визитом. Они провели переговоры с конгрессменами США. Даже такие «робкие попытки» восстановить отношения между странами сейчас важны, отметил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном в последние годы опустилось «до низшей точки». Стороны предпринимают попытки не допустить дальнейшей эскалации.

«То есть они [контакты] фактически остановились. И поэтому такие первые попытки, пусть они робкие, провести контакты по линии наших парламентариев — их значение трудно переоценить», — прокомментировал Дмитрий Песков ситуацию ТАСС.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Владимиру Путину передадут полную информацию о прошедших встречах. Переговоры между российскими депутатами и конгрессменами США прошли в четверг и пятницу.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
