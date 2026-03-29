Ульянов: Иран сообщит МАГАТЭ в случае превышения уровня радиации

Тегеран обязательно уведомит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при фиксации превышения допустимого уровня радиации на своих объектах, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Российский дипломат напомнил, что именно иранская сторона ранее первой передавала в профильный секретариат данные о нападениях на атомную электростанцию «Бушер» и ядерный объект в Натанзе.
Ульянов подчеркнул, что местные ведомства непрерывно замеряют показатели и продолжат оперативно делиться информацией по мере необходимости.
«Есть иранские структуры, которые, безусловно, замеряют уровень радиации и в случае его превышения сообщат в секретариат МАГАТЭ», — констатировал дипломат.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от Ирана информацию об очередном ударе в районе АЭС «Бушер».