Ульянов: Иран сообщит МАГАТЭ в случае превышения уровня радиации

Тегеран обязательно уведомит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при фиксации превышения допустимого уровня радиации на своих объектах, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Российский дипломат напомнил, что именно иранская сторона ранее первой передавала в профильный секретариат данные о нападениях на атомную электростанцию «Бушер» и ядерный объект в Натанзе.

Ульянов подчеркнул, что местные ведомства непрерывно замеряют показатели и продолжат оперативно делиться информацией по мере необходимости.

«Есть иранские структуры, которые, безусловно, замеряют уровень радиации и в случае его превышения сообщат в секретариат МАГАТЭ», — констатировал дипломат.

Ранее Россия призвала США и Израиль исключить удары по атомным станциям.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от Ирана информацию об очередном ударе в районе АЭС «Бушер».

