Марочко: ВС РФ наступают на Федоровку с трех направлений

Военный эксперт отметил, что на этом участке фронта ВСУ ведут маневренную оборону.

ЛУГАНСК, 29 марта. /ТАСС/. Военнослужащие РФ наступают на Федоровку Донецкой Народной Республики из районов сразу трех населенных пунктов: Новомарково, Марково и Майского. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев на этом участке ведет маневренную оборону.

«За Федоровку продолжаются серьезные боестолкновения, с нашей стороны идут действия наступательного характера — противник же пытается вести маневренную оборону. На данный момент мы развиваем успех в районах населенных пунктов Марково и Новомарково для того, чтобы можно было продвигаться более-менее безопасно в западном направлении. Также есть небольшие тактические успехи в районе населенного пункта Майское, которое находится юго-восточнее от Федоровки», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что силы РФ на 1,5 км вклинились в оборону противника у Федоровки и начали бои за ее освобождение.