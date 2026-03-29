JDD: в Париже полицейские предотвратили теракт у здания американского банка

Полицейские задержали в центре Парижа подозреваемого в подготовке взрыва в отделении американского банка Bank of America.
Такую информацию приводит французская газета Le Journal du Dimanche. По данным издания, подозреваемый был задержан в ночь на 27 марта у входа в здание банка. В руках он держал зажигалку и бутылку с прозрачной жидкостью.
В сообщении, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что второму подозреваемому удалось скрыться с места происшествия. Расследованием инцидента занимается управление судебной полиции.
