JDD: в Париже полицейские предотвратили теракт у здания американского банка

Полицейские задержали в центре Парижа подозреваемого в подготовке взрыва в отделении американского банка Bank of America.

Такую информацию приводит французская газета Le Journal du Dimanche. По данным издания, подозреваемый был задержан в ночь на 27 марта у входа в здание банка. В руках он держал зажигалку и бутылку с прозрачной жидкостью.

В сообщении, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что второму подозреваемому удалось скрыться с места происшествия. Расследованием инцидента занимается управление судебной полиции.

Ранее ЦОС ФСБ России показал кадры предотвращения теракта в Ставрополе. На них можно увидеть, как украинский агент проводит разведку местности.