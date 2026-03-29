Песков назвал полезным визит депутатов Госдумы в Вашингтон

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков оценил визит депутатов Госдумы в Вашингтон. Он назвал поездку полезной. В ходе нее парламентарии провели ряд встреч с американскими конгрессменами. Об этом Дмитрий Песков рассказал в беседе с ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что значение таких контактов «трудно переоценить». Он подчеркнул, что прилагаемые дипломатические усилия сейчас очень важны.
«Конечно, эта поездка очень полезна», — прокомментировал Дмитрий Песков.
Депутаты Госдумы вылетели из Вашингтона вечером 28 марта. За время визита они провели закрытые переговоры с дипломатами из США. Даже такие «робкие попытки» восстановить отношения между странами сейчас важны, отметил Дмитрий Песков. Он пояснил, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном в последние годы достигло «низшей точки».