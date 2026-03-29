WP: Пентагон готовится к возможным сухопутным операциям в Иране

По словам ее источников, «по мере прибытия американских солдат и морских пехотинцев на Ближний Восток Пентагон готовится к наземным операциям в Иране продолжительностью несколько недель, это может стать опасным новым этапом в войне, если президент [США] Дональд Трамп решит пойти на эскалацию». Как уточняется в публикации, потенциальные сухопутные операции не будут предусматривать «полномасштабного вторжения» американских сил в Иран. Вместо этого они, вероятно, «могут включать в себя вылазки с участием спецназа и обычных сухопутных войск». По словам источников, целью этих операций, в частности, может быть захват иранского острова Харк или уничтожение вооружений в прибрежных районах вблизи Ормузского пролива. Один из источников допустил, что на выполнение этих задач потребуется «пара месяцев».
В материале подчеркивается, что «пока неясно, одобрит ли Трамп какие-то планы Пентагона». Издание констатирует, что в случае проведения наземной операции американские силы «будут подвергаться различным угрозам», включая удары с применением ракет и беспилотников.
Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя эту публикацию, «задача Пентагона состоит в проведении подготовки для обеспечения главнокомандующему максимальной свободы действий». «Это не означает, что президент принял решение», — добавила она.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись американские объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 11 марта представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что республика не позволит провозить через Ормузский пролив какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к США и их союзникам. 15 марта он предупредил, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.