Собянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 29 марта уничтожили летевший на Москву беспилотник — третий по счёту.

Как сообщил в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин, на место падения обломков дрона прибыли специалисты экстренных служб. Другие подробности не приводятся.

Ранее мэр Москвы проинформировал об уничтожении второго летевшего в направлении столицы беспилотника.

