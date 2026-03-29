Глава СПЧ Фадеев призвал россиян не покупать умные колонки из-за мошенников

Гражданам России не следует приобретать умные колонки, поскольку эти устройства могут использоваться мошенниками для слежки за жертвами.
С таким призывом к россиянам обратился председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Мера очень простая — не надо пользоваться умными колонками… Просто не надо покупать колонки — мой совет», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Ранее россиянам назвали устройства, наиболее уязвимые и опасные с точки зрения возможностей для слежки.