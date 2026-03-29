Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: иностранные наемники ВСУ практически пропали с херсонского направления

Большую часть перебросили на более «жаркие направления», сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Военнослужащие-иностранцы из ВСУ практически не участвуют в боях на херсонском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«На херсонском направлении картина такая, что с марта текущего года наемники с Правобережья Днепра почти пропали», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что большая часть была переброшена на более «жаркие направления». «Тем не менее сотни наемников были уничтожены в пунктах временной дислокации артиллерией, дронами и авиаударами», — добавил представитель силовых структур.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что число наемников в подконтрольной киевскому режиму правобережной части Херсонской области сократилось после реформы подразделений интернационального легиона и перевода иностранных добровольцев в штурмовики ВСУ.

В феврале Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что иностранный легион был «интегрирован в штурмовые подразделения». По данным российских силовиков, украинское командование массово перевело военнослужащих иностранного легиона в штурмовики из-за больших потерь на фронте. 4 февраля в российских силовых структурах ТАСС сообщали, что иностранным наемникам в рядах ВСУ не платят зарплату уже шесть месяцев.