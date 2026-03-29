Конгрессвумен Луна резко осудила критиков диалога США с Россией

Конгрессвумен Луна заявила, что американские законодатели, осудившие ее встречу с депутатами Госдумы, находятся на проигравшей стороне истории.

Источник: Аргументы и факты

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что критиковавшие её встречу с российской парламентской делегацией коллеги из Конгресса находятся на стороне, которая проигрывает в исторической перспективе. По её мнению, эти законодатели не проявляют инициативы в поддержке реальных мирных переговоров и лишь выражают недовольство публично.

Луна подчеркнула, что сама она вместе с администрацией президента США и другими законодателями активно работает над продвижением мирного соглашения по Украине. Она выразила готовность продолжать диалог и защищать усилия по урегулированию конфликта, несмотря на критику со стороны некоторых коллег.

Российская делегация из пяти законодателей провела встречи с американскими парламентариями и чиновниками администрации в течение нескольких дней, обсуждая вопросы мирного урегулирования и двустороннего сотрудничества.

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники эскалации украинского конфликта намеренно пытаются сорвать переговоры между парламентариями России и США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше