Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что критиковавшие её встречу с российской парламентской делегацией коллеги из Конгресса находятся на стороне, которая проигрывает в исторической перспективе. По её мнению, эти законодатели не проявляют инициативы в поддержке реальных мирных переговоров и лишь выражают недовольство публично.