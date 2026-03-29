Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что критиковавшие её встречу с российской парламентской делегацией коллеги из Конгресса находятся на стороне, которая проигрывает в исторической перспективе. По её мнению, эти законодатели не проявляют инициативы в поддержке реальных мирных переговоров и лишь выражают недовольство публично.
Луна подчеркнула, что сама она вместе с администрацией президента США и другими законодателями активно работает над продвижением мирного соглашения по Украине. Она выразила готовность продолжать диалог и защищать усилия по урегулированию конфликта, несмотря на критику со стороны некоторых коллег.
Российская делегация из пяти законодателей провела встречи с американскими парламентариями и чиновниками администрации в течение нескольких дней, обсуждая вопросы мирного урегулирования и двустороннего сотрудничества.
Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники эскалации украинского конфликта намеренно пытаются сорвать переговоры между парламентариями России и США.