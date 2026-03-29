Генерал-майор в отставке Михайлов: сайты о вербовке в СБУ работают как «капканы»

«Украина каждый день ведет поиск “союзников” среди наших маргиналов. Мне понравился эксперимент одного отдела ФСБ. Они разместили в Telegram объявление о вербовке агентов СБУ. Было 28 тысяч просмотров, на сайт зашло порядка 168 читателей, 46 отказались, и только 10 абонентов согласились. С ними были переведены профилактические беседы. Такую практику хорошо бы взять на вооружение. И потенциальный агент подумает: “Это сайт СБУ или капкан для дураков, поставленный ФСБ?” Это и есть профилактика», — сказал он.