Генерал-майор в отставке Михайлов: сайты о вербовке в СБУ работают как «капканы»

Руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» назвал такие эксперименты «сильным инструментом противодействия вербовкам в сетях».

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Эксперименты с ложными объявлениями о вербовке в СБУ помогают предотвращать реальные преступления. Об этом ТАСС заявил руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Украина каждый день ведет поиск “союзников” среди наших маргиналов. Мне понравился эксперимент одного отдела ФСБ. Они разместили в Telegram объявление о вербовке агентов СБУ. Было 28 тысяч просмотров, на сайт зашло порядка 168 читателей, 46 отказались, и только 10 абонентов согласились. С ними были переведены профилактические беседы. Такую практику хорошо бы взять на вооружение. И потенциальный агент подумает: “Это сайт СБУ или капкан для дураков, поставленный ФСБ?” Это и есть профилактика», — сказал он.

Михайлов назвал подобные эксперименты «сильным инструментом противодействия вербовкам в сетях».

Как сообщили 28 марта ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в Ставрополе был предотвращен теракт против сотрудника правоохранительных органов. Его готовил 30-летний россиянин по заданию спецслужб Украины, украинский куратор дистанционно взорвал бомбу при задержании диверсанта, в результате чего тот погиб.