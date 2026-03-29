МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала европейцев, пишет Berliner Zeitung.
«Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий. Ведущие политики ЕС наговорили об Украине немало преждевременных похвал. Страна добилась “значительного прогресса” на пути к членству в Евросоюз, заявила глава иностранных дел Кая Каллас. По словам фон дер Ляйен, “Украина реформируется быстрее и основательнее, чем любая другая страна. Это исторический момент”. Но независимые исследовательские институты и центры более критично оценивают якобы “невероятный” прогресс Украины», — говорится в публикации.
Особо отмечается, что Украина затягивает с решениями в области антикоррупционной деятельности.
«Венский институт международных исследований выяснил, что Украина не выполнила более десяти требований ЕС. ЕС потребовал, чтобы Специальной антикоррупционной прокуратуре наконец разрешили расследовать коррумпированных “слуг народа”. Но результата нет. То же самое касается критикуемой ЕС практики Украины автоматически прекращать судебные разбирательства против подозреваемых в коррупции после истечения сроков предварительного расследования — карт-бланш для бюджетных воров. Это придает Украине образ мафиозного государства», — утверждает издание.
В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере Украины. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли из страны.