WSJ: в США прошли обыски у подрядчика FEMA

Американские правоохранительные органы изъяли документы и технику из кабинета подрядчика Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Кары Вурхис по делу о возможных махинациях, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как следует из материала, следственные действия связаны с тем, что бывший министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм и её советник Кори Левандовски ранее внедрили неформальную систему утверждения расходов ведомства.

Журналисты пояснили, что Вурхис незаконно влияла на процессы распределения средств. Отдельные вопросы инспекторов вызывает её оплата труда: сам договор найти не удаётся, однако коллеги оценивают доход подрядчика примерно в $19 тыс. в неделю или около $1 млн в год.

«Следователи провели обыск в офисе подрядчика Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях в рамках расследования», — сообщает издание.

10 февраля 2025 года американский бизнесмен Илон Маск отметил необоснованные расходы на $59 млн при работе агентства по управлению в ЧС.

