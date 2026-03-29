Песков: Кремль надеется на новые контакты РФ и США

Российские парламентарии провели переговоры с американскими конгрессменами. Встречи прошли в Вашингтоне в четверг и пятницу. Кремль надеется на новые контакты между Россией и США. Об этом оповестил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.
Он пояснил, что Москва рассчитывает на, возможно, «более содержательные» переговоры с американской стороной. Встречи российских депутатов и конгрессменов могли бы быть продолжены.
«Мы надеемся, что за этими контактами последуют новые, может быть, более содержательные», — сказал Дмитрий Песков.