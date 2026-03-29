Связисты группировки «Восток» протянули новую линию связи на оптоволокне

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Военные связисты группировки войск «Восток» протянули новую линию связи на оптоволокне на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Мы сегодня занимались протяжкой оптоволоконного кабеля для обеспечения подразделений связью. Помимо протяжки оптоволокна, мы еще занимались сваркой оптоволокна для целостности соединения», — рассказал механик радиорелейной станции с позывным Умка в предоставленном видео.
В военном ведомстве добавили, что новая линия была установлена параллельно уже имеющейся, на случай, если противник попытается ее уничтожить.