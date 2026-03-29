В тылу СВО открылся пункт по работе с верующими военнослужащими «Центра»

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пункт по работе с верующими военнослужащими группировки войск «Центр», где они могут получить духовную помощь трех основных религиозных конфессий России, открылся в тыловом районе СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В зоне проведения специальной военной операции построили и открыли пункт по работе с верующими военнослужащими группировки войск “Центр”. В данном пункте могут получить духовную помощь представители трех основных религиозных конфессий России. В данном пункте оборудована молельная комната со всеми необходимыми атрибутами для представителей каждой конфессии», — сказали в военном ведомстве.
В министерстве рассказали, что строительство нового пункта по работе с верующими военнослужащими было принято совместно с представителями религиозных конфессий и командованием группировки войск «Центр», потому что ежедневно в зону СВО прибывают военнослужащие из разных регионов России, разных народностей и вероисповедания.
«Каждому военнослужащему, не зависимо от религии и вероисповедания, нужно уединение и побыть с Господом наедине. Для этого и было создан пункт по работе с верующими военнослужащими», — сказал в предоставленном видео заместитель командира батальона по военно-политической работе Дмитрий Туромшин.
В освящении и открытии нового пункта приняли участие представители трех основных религиозных конфессий.