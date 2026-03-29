Россиянам перечислили, что можно купить к Пасхе заранее

Подготовка к любому празднику, в том числе к Пасхе, традиционно сопровождается дополнительными расходами: продукты для застолья, декор, тематические сувениры. Один из самых эффективных способов подготовиться к празднику выгодно — начать делать это заранее.
Как рассказала в беседе с RT эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова, планирование позволяет избежать пика спроса в последние дни перед праздником, когда средний чек на те же позиции растёт.
«Заранее можно приобретать товары с длительным сроком хранения: муку, сахар, сухофрукты, орехи, шоколад, кондитерские украшения. В предпраздничный период именно эти категории сложнее найти по оптимальной и выгодной стоимости», — отметила она.
При этом скоропортящиеся продукты — яйца, творог, сливочное масло — лучше покупать ближе к дате, но с учётом акций и специальных предложений, посоветовала специалист.
«Многие ритейлеры запускают скидочные кампании за пять—семь дней до праздника. Можно отслеживать такие периоды и сравнивать стоимость в разных торговых сетях с помощью приложений и сайтов», — заявила эксперт.
Отмечается, что пасхальная атмосфера создаётся не только за счёт угощений, но и благодаря деталям.
«Декор и сопутствующие товары часто появляются в продаже заранее — и именно в этот момент их можно купить по наиболее выгодной цене, до начала ажиотажа. Речь идёт о плетёных корзинках, подставках под яйца, красителях, свечах, искусственных ветках вербы, текстиле и тематических бумажных салфетках. Такие товары легко забыть внести в список покупок, поэтому часто они оказываются в корзине импульсивно по принципу “первое, что попалось под руку”, — предупредила собеседница RT.
По её словам, если продумать декоративные элементы заранее, можно выбрать более выгодные варианты и сократить расходы.
«Кроме того, многие из этих предметов используются не один год, поэтому разумно сразу выбрать более универсальные и качественные решения. Дополнительную выгоду даёт формат оптовых покупок. В преддверии Пасхи это особенно актуально для категорий, которые используются в большом объёме или становятся частью традиций», — пояснила Самойлова.
