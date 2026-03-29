Бойцам группировки «Центр» вручили государственные награды в зоне СВО

В предоставленных видео военнослужащие поделились боевыми эпизодами, за которые им были вручены награды. Так, командиры танковых рот Игорь Тарасов и Владислав Петрунин рассказали, что в ходе выполнения задачи был поражен танк, и им была поставлена задача на его эвакуацию. «Произвели скрытную эвакуацию боевой машины. Получилось так, что багги, на которой я находился, был атакован FPV-дроном противника, получил, к сожалению, ранение. Но танк доставили в безопасную зону и, соответственно, личный состав не погиб, выполняя боевую задачу», — отметили военнослужащие.