Бойцам группировки «Центр» вручили государственные награды в зоне СВО

Награды вручил командир 589-го мотострелкового полка группировки полковник Дмитрий Терещенко.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Военнослужащим группировки войск «Центр» вручили государственные награды на днепропетровском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Торжественная церемония награждения военнослужащих 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр” государственными наградами состоялась на Днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, командир 589-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» полковник Дмитрий Терещенко вручил бойцам медали «Суворова» и «Жукова», а также «За храбрость» II степени.

В завершение торжественного мероприятия командир мотострелкового полка группировки войск «Центр» поблагодарил награжденных за добросовестное выполнение поставленных боевых задач. «Желаю вам, товарищи офицеры, здоровья вам, вашим близким, семейного благополучия и новых побед в служении отечеству. Мне очень приятно, что в этот день я вручаю такое количество заслуженных государственных наград и воинских званий», — обратился командир полка Дмитрий Терещенко к награжденным.

В предоставленных видео военнослужащие поделились боевыми эпизодами, за которые им были вручены награды. Так, командиры танковых рот Игорь Тарасов и Владислав Петрунин рассказали, что в ходе выполнения задачи был поражен танк, и им была поставлена задача на его эвакуацию. «Произвели скрытную эвакуацию боевой машины. Получилось так, что багги, на которой я находился, был атакован FPV-дроном противника, получил, к сожалению, ранение. Но танк доставили в безопасную зону и, соответственно, личный состав не погиб, выполняя боевую задачу», — отметили военнослужащие.