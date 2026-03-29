Программа подготовки украинских военнослужащих на территории западных государств создана исключительно ради отмывания денег, рассказал взятый в плен боец 100-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Владислав Гуня.
Об этом сообщает РИА Новости.
Сдавшийся военнослужащий ранее лично проходил специальную военную подготовку на территории Германии. По его словам, выделенные европейскими странами целевые средства распределяются через формально организованные тренировочные курсы.
Мужчина отметил, что западные союзники тратят на обучение одного украинского солдата порядка €10 тыс. в месяц.
«Цель этого обучения — просто отмыть деньги, Европа дала деньги — надо их куда-то распихать, вот они и придумали курс», — сказал пленный.
22 марта украинские военнослужащие, которые несколько недель назад завершили курс подготовки в Польше, бесследно исчезли в Сумской области.