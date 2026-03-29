Корпорация Colgate-Palmolive регистрирует новый товарный знак в России

Международная корпорация Colgate-Palmolive планирует юридически закрепить новое коммерческое наименование для реализации гелей для душа и средств гигиены на российском рынке, свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из публикации, официальная документация и соответствующая заявка от лица компании «Колгейт-Палмолив Компани» поступили в профильное ведомство в марте текущего года.

В случае успешного завершения процедуры регистрации производитель получит полное право продавать в стране различные виды мыла, гели для душа и средства для очищения кожи под маркой «Роскошь и блаженство».

27 марта платёжная система Visa подала заявки на регистрацию на территории России четырёх товарных знаков.